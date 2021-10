Mais da metade da população de Minas já está com esquema vacinal completo contra a Covid-19. Dados atualizados nesta segunda-feira (25) pela Secretaria de Estado da Saúde (SES-MG) apontam que o número de pessoas com duas doses da vacina ou dose única do imunizante da Janssen chegou a 51,47% do total. Com a primeira dose, são 74,13%.

Ao todo, cerca de 15,8 milhões de pessoas já receberam a primeira dose da vacina e mais de 10 milhões, a segunda. Pouco mais de 490 mil moradores de Minas foram imunizados com a dose única da Janssen. Segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Estado tem cerca de 21 milhões de habitantes no total.

Reforço

Aproximadamente 660 mil doses de reforço (ou 3ª dose) foram aplicadas em quem já havia completado o esquema vacinal.

