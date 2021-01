Nas últimas 24 horas, Minas confirmou 5.865 casos da Covid-19. Agora, são 651.956 infectados pelo novo coronavírus desde o início da pandemia, em março do ano passado. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), nesta terça-feira (19).

Conforme o levantamento, em um dia, 24 pessoas perderam a vida no Estado por complicações da doença. Ao todo, a SES já contabilizou 13.507 óbitos. Dos 853 municípios, 724 já confirmaram ao menos uma morte.

Por outro lado, 576.978 pessoas já se recuperaram da enfermidade em Minas. Outras 61.471 seguem em acompanhamento médico, isoladas ou internadas em unidades de saúde.

Em Belo Horizonte, 75.262 testes positivos já foram confirmados. A capital soma 2.040 óbitos pela Covid. Logo atrás vem Uberlândia, no Triângulo, com 49.169 casos e 768 vítimas.

Vacinação já começou

Na noite dessa segunda-feira (18), Minas recebeu um lote de 577 mil doses da CoronaVac, vacina produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. Ainda no Aeroporto de Confins, a técnica em enfermagem Maria do Bonsucesso Pereira, de 57 anos, foi a primeira a ser vacinada contra a Covid-19 no Estado. Ela trabalha há 10 anos na UTI do Hospital Eduardo de Menezes, na região do Barreiro, em BH.

Na madrugada desta terça, as unidades foram encaminhadas às 28 regionais de saúde. De lá, serão redistribuídas aos municípios mineiros. Em Belo Horizonte, a expectativa é de que as doses estejam disponíveis para o início da vacinação na parte da tarde.

