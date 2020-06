Vinte e quatro mortes em decorrência do novo coronavírus foram confirmadas em Minas Gerais em apenas um dia. É o maior número de óbitos atestados no intervalo de 24 horas desde o início da pandemia. Com os novos registros, as vítimas que perderam a vida para a doença, no Estado, saltaram para 368.

O balanço divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) na manhã deste sábado (6) mostra que 944 novos casos da doença foram contabilizados nos municípios mineiros entre sexta-feira (5) e hoje. Agora, são 4.939 infectados pela Covid-19.

Até o momento, a enfermidade já se alastrou por 503 cidades. Belo Horizonte, que na próxima segunda-feira (8) inicia mais uma etapa da flexibilização social, é o epicentro da doença.

A capital contabiliza, conforme o levantamento, 2.348 infectados e 60 mortes pelo novo coronavírus. Apesar do avanço da doença na cidade, a prefeitura informou que a taxa de transmissão do vírus diminuiu na última semana, caindo de 1,7 para 1,4. Por isso foi possível liberar o funcionamento de mais 11 setores comerciais.



Curados

Do total de doentes no Estado, 6.501 conseguiram se recuperar e, hoje, são considerados curados. Outras 8.070 pessoas seguem sendo acompanhadas por médicos, sendo que 2.161 estão internadas em hospitais públicos ou particulares.

