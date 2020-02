Apesar de ter dois casos oficialmente listados como possíveis vítimas do Coronavírus em Belo Horizonte, há, em Minas, outros oito casos de pacientes internados com sintomas da doença respiratória que já matou mais de 2.700 pessoas em todo o mundo. Até então, o Brasil tem um caso confirmado da doença, segundo o Ministério da Saúde. Trata-se de um homem de 61 anos, morador de São Paulo, que esteve na Itália entre os dias 9 e 21 de fevereiro.

Em Minas, os dois casos suspeitos listados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) até então são de duas mulheres, moradoras de Belo Horizonte, de 25 e 57 anos, que fizeram viagens para os mesmos destinos neste mês, sem terem ligação e retornaram ao Brasil apresentando sintomas da doença.

Ainda conforme a SES, o último boletim sobre o Coronavírus foi divulgado nessa quarta-feira (26), mas um novo balanço deve sair nesta quinta (27), com novos números. Até então, estes são os dois casos mineiros que estão na lista do Ministério da Saúde, de um total de 20 casos investigados no país pela pasta.

Ainda em Belo Horizonte, há um terceiro caso suspeito da doença identificado no Hospital Risoleta Neves, do qual a paciente acabou sendo transferida para o Hospital do Barreiro, onde permanece em isolamento.

Em Minas

Além dos três possíveis casos em BH, há outros registros no Estado, como os três pacientes da mesma família que estão internados no Hospital das Clínicas Samuel Libânio, em Pouso Alegre, no Sul de Minas. Eles apresentaram os sintomas de Coronavírus após retornarem, nessa terça-feira (25), de uma viagem à região da Lombardia, na Itália, a mais atingida pelo vírus no país europeu. É a mesma região onde esteve o paciente de 61 anos que se tornou o primeiro caso confirmado da doença no Brasil.



Há também um paciente no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU), no Triângulo Mineiro, com sintomas da doença. Ele está em uma área de isolamento na unidade, onde aguarda o resultado de exames.

Em Juiz de Fora, na Zona da Mata, um homem que retornou de viagem à Itália na última terça-feira (26) e apresentou sintomas, também está internado em isolamento no Hospital Regional João Penido.

Já em Montes Claros, no Norte de Minas, a prefeitura confirmou que também com suspeita da doença. Ele está internado no Hospital Universitário Clemente de Faria e segue sendo atendido de acordo com os protocolos internacionais estabelecidos para o Coronavírus.

E na noite dessa quarta-feira (26), o prefeito de Lavras, no Sul de Minas, José Cherem, informou, por meio de seu Facebook, que há, na cidade, uma mulher que retornou de uma viagem à Ásia na última terça-feira (25) também com sintomas da doença. Ele disse que a mulher não teve contato com ninguém desde que chegou, já procurou diretamente uma unidade de saúde, e que, como mora sozinha, ela permanecerá isolada por 14 dias em sua própria casa, até que os resultado dos exames fiquem prontos. Veja os esclarecimentos do prefeito:

Leia mais:

Coronavírus: China espera ter epidemia sob controle no fim de abril

Arquidiocese de BH muda ritos da missa e pede católico para evitar contato por ameaça do coronavírus

América Latina em alerta após confirmação de coronavírus no Brasil

Coronavírus: Itália e países vizinhos manterão fronteiras abertas

Coronavírus: ministro da Saúde descarta restrição a voos e cruzeiros

Em dúvida sobre os sintomas do novo coronavírus? Confira 10 perguntas e respostas sobre a doença

Paciente com possível suspeita de coronavírus está internada em BH; Brasil confirma 1º caso