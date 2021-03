Mais dois editais de contratações emergenciais para atuação na linha de frente contra a Covid-19 foram abertos pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) nesta quinta-feira (18). Os profissionais de saúde vão trabalhar no Hospital de Pronto Atendimento (HPS) João XXIII e na Maternidade Odete Valadares, ambos em Belo Horizonte. As inscrições vão até a próxima segunda-feira (22).

A maternidade vai selecionar dois médicos para atuar na Unidade de Terapia Intensiva Adulto e um para a Unidade de Neonatologia. A carga horária é de 24 horas semanais e a remuneração é de R$ 5.801,50, além de gratificações (veja o edital).

No HPS, as vagas são para técnicos de enfermagem que trabalharão nos leitos de terapia intensiva ou internação destinados aos pacientes com sintomas de Covid-19. São três vagas, com carga horária de 40 horas semanais. O salário não foi divulgado.

As inscrições para concorrer às vagas nas duas casas de saúde começam nesta sexta-feira (19). Para saber mais informações sobre o processo seletivo, clique aqui.

Em andamento

As inscrições para ampliação do quadro médico do Hospital Eduardo de Menezes (HEM), na capital, e do Hospital Regional João Penido (HRJP), em Juiz de Fora, na Zona da Mata, se encerraram nessa quarta-feira (17). Agora, será cumprida a etapa de validação dos documentos e, posteriormente, de contratação. Ao todo, foram oferecidas 22 vagas no HEM e nove no HRJP. Desde o início da pandemia, a Fhemig realizou 74 chamamentos para preencher vagas de médicos nos hospitais da fundação.

*Com informações de Agência Minas

