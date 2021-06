Minas Gerais ultrapassou a marca de 1,8 milhão de contaminados pelo coronavírus nesta quarta-feira (30). Os últimos 8.686 casos foram registrados em 24 horas, conforme dados do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).

Ainda de acordo com o levantamento desta manhã, 281 óbitos foram confirmados no período de um dia. Com isso, desde o início da pandemia, em março do ano passado, o Estado chegou a 46.242 vidas perdidas para a Covid-19.

Já os recuperados da doença somam mais de 1,6 milhão. Outros 79.983 pacientes ainda estão em observação, internados ou em isolamento social.

Imunização

Até a manhã desta quarta, mais de 7 milhões de pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a enfermidade em Minas. Do total, 2,6 milhões foram contempladas com o reforço.

Para todo o Estado, o Ministério da Saúde disponibilizou mais de 13,4 milhões de doses do imunizante, sendo​ 12,4 milhões distribuídas aos municípios.

