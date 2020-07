Minas Gerais ultrapassou a marca de 100 mil infectados pela Covid-19 nesta quinta-feira (23). O número foi alcançado após o Estado registrar o 2º pior dia de confirmações da doença, desde o início da pandemia, em março deste ano. Nas últimas 24 horas, foram atestados 3.827 casos.

Com isso, o número de pacientes com diagnóstico positivo do novo coronavírus saltou para 102.568. Os dados estão no boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES).

Com 943 notificações nas últimas 24 horas, Belo Horizonte segue com o epicentro da pandemia em Minas. A metrópole contabiliza 14.634 confirmações com 417 óbitos.

Vidas perdidas

No Estado, são 2.238 mortes em decorrência do coronavírus, 72 a mais com relação ao levantamento divulgado ontem. Das vítimas que perderam a batalha para a doença, 76% tinham mais de 60 anos e 83% apresentavam outras enfermidades.

Desde o início da pandemia, 11.882 pacientes precisaram de hospitalização em Minas. Atualmente, 24.090 infectados são acompanhados, seja em isolamento domiciliar ou internados. No total, 76.240 pessoas conseguiram se livrar do vírus e, hoje, são consideradas recuperadas.

6 mil confirmações

Até então, registro superior ao desta quinta ocorreu apenas em 26 de junho, com 6.095 confirmações. Na época, o Estado frisou que não se tratava de um recorde, mas que mudanças ocorreram no modelo de recolhimento de dados na tentativa de diminuir a diferença nos números informados pelas prefeituras.

