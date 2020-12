Minas Gerais registrou, nas últimas 24 horas, 4.201 casos de Covid-19, alcançando a marca de 503.700 infectados pela doença no Estado desde o início da pandemia, em março deste ano, conforme boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira (22) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Conforme o levantamento, no intervalo de um dia, 23 pessoas perderam a vida por conta da doença. Ao todo, são 11.258 mortes em território mineiro. Dos 853 municípios do Estado, 697 atestaram ao menos um óbito pela enfermidade.

Segundo a SES, 454.155 mineiros já se recuperaram da Covid. Outros 38.287 pacientes seguem em acompanhamento médico, internados ou em isolamento.

Com 58.017 casos, Belo Horizonte é o epicentro da epidemia. A capital mineira já computou 1.787 mortes. Na sequência, Uberlândia, no Triângulo Mineiro, registrou 40.493 confirmações e 727 óbitos.

Pico de internações

Às vésperas do Natal, Minas tem mais pacientes internados em hospitais públicos por causa da Covid-19 em dezembro do que em julho, quando o Estado vivenciou o pico da pandemia. Na segunda-feira (21), 2.985 pessoas estavam em leitos exclusivos para a doença na rede do SUS, sendo 1.092 em UTIs.

Das 2.647 vagas de UTI da rede pública ocupadas no Estado, 41% são utilizadas para tratar mineiros com sintomas graves da Covid. Na quarta-feira da semana passada, Minas registrou recorde de internações realizadas em um único dia, com 358 casos confirmados ou suspeitos da doença.

