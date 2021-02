Minas já vacinou 304.025 pessoas contra a Covid-19 desde que as primeiras unidades do imunizante chegaram ao Estado, em 18 de janeiro. Destes, 24.695 já receberam a segunda dose do medicamento. Os dados são do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES) desta segunda-feira (8).

A primeira aplicação do fármaco foi feita em 277.381 profissionais de saúde da linha de frente contra o coronavírus; 19.242 a idosos em asilos; 1.903 a deficientes de residências inclusivas e 5.499 a índios que vivem em aldeias.

Já a segunda dose foi disponibilizada para 21.573 trabalhadores da área da saúde; 2.786 idosos; 214 deficientes e 122 indígenas.

Ao todo, o Estado já recebeu do Ministério da Saúde 855.580 unidades dos imunizantes. Destas, 852.460 foram distribuídas para as Unidades Regionais de Saúde e 737.857 encaminhadas para os municípios. As restantes ficaram armazenadas em URS.

Números da Covid

Nas últimas 24 horas, Minas registrou 2.104 novos casos de Covid-19, chegando a 776.215 infectados pelo coronavírus, segundo o boletim epidemiológico da SES. No mesmo período, foram contabilizadas 37 mortes pela doença no Estado. Ao todo, 15.967 mineiros perderam a vida por complicações do vírus.

Além disso, o levantamento indica que, dos 853 municípios, 749 confirmaram ao menos um óbito pela enfermidade.

Por outro lado, o número de recuperados da Covid em Minas já é de 699.414. Outros 60.834 pacientes seguem em observação, internados ou em isolamento social.

Cadastro para vacinação de idosos em BH começa hoje

A Prefeitura de Belo Horizonte abriu, nesta segunda, cadastro para a vacinação contra a Covid-19 de pessoas com 89 anos ou mais que sejam residentes na capital. De acordo com a gestão municipal, o agendamento da imunização deve ser feito pelo portal da PBH ou pelo telefone 156, que está disponível de segunda a sexta-feira, das 7h às 21h, e nos fins de semana e feriados, das 7h às 20h, na opção 2.

A própria pessoa pode fazer o pedido de vacina ou ainda um parente ou responsável. O idoso receberá as doses se tiver 89 anos completos até o dia 28 de fevereiro deste ano.

Depois do cadastro inicial, as equipes de Saúde da prefeitura entrarão em contato, por telefone, para realizar o agendamento da data da vacinação em domicílio, com equipes volantes da Secretaria Municipal de Saúde, ou em um posto de vacinação indicado.

