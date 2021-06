Minas Gerais recebe, nesta sexta-feira (18), mais duas remessas de vacinas contra a Covid-19. Os imunizantes chegam ao Estado pelo Aeroporto Internacional de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Serão 557.310 doses da Pfizer e CoronaVac.

As informações são do BH Airport, que administra o terminal. Pela manhã, dois voos desembarcam no local, sendo o primeiro às 8h40, com 284.310 doses da Pfizer. Uma segunda remessa, com 273 mil da CoronaVac, deve chegar ao Estado às 11h40.

Do aeroporto, as doses serão encaminhadas à Central Estadual de Rede de Frio, da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), na capital mineira. Depois, distribuídas às Unidades Regionais de Saúde (URSs). A logística ainda não foi divulgada pela SES.

Até o momento, o Ministério da Saúde disponibilizou mais de 11,2 milhões de doses do imunizante para Minas, sendo​ 10,7 milhões distribuídas aos municípios.

