Minas Gerais recebe, nesta sexta-feira (18), mais duas remessas de vacinas contra a Covid-19. Os imunizantes chegam ao Estado pelo Aeroporto Internacional de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Serão 557.310 doses de vacinas da Pfizer e da CoronaVac.

As informações são do BH Airport, que administra o terminal. Pela manhã, dois voos desembarcam no local, sendo o primeiro às 8h40, com 284.310 doses de vacinas da Pfizer. Uma segunda remessa, com 273 mil imunizantes da CoronaVac, deve chegar ao Estado às 11h40.

Do aeroporto, as doses serão encaminhadas à Central Estadual de Rede de Frio, da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), na capital mineira. Depois, distribuídas às Unidades Regionais de Saúde (URSs). A logística ainda não foi divulgada pela SES.

Até o momento, o Ministério da Saúde disponibilizou mais de 11,2 milhões de doses do imunizante para Minas, sendo​ 10,7 milhões distribuídas aos municípios.

