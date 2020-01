O caso suspeito de coronavírus em uma paciente internada em Belo Horizonte foi descartado pelo Ministério da Saúde. Durante coletiva realizada na tarde desta sexta-feira (31), o secretário-executivo da pasta, João Gabbardo dos Reis, afirmou que três exames na mineira deram negativo para o novo vírus, que provocou um alerta em todo o mundo, devido a epidemia na China. Outros 12 notificações são investigadas. Não há confirmações até o momento.

A hipótese descartada em BH é referente a uma mulher de 22 anos, que estava em intercâmbio estudantil em Wuhan, no país asiático. Ela teve sintomas de uma virose, no dia 20, e foi internada uma semana depois no Hospital Eduardo de Menezes, na capital, onde ficou em isolamento a partir de terça-feira (28).

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), exames realizados pela Fundação Ezequiel Dias (FUNED) indicaram resultados negativos para diferentes tipos de viroses: Infuenza A e B, Adenovírus, Bocavírus, metapneumovírus, parainfluenza 1, parainfluenza 2, parainfluenza 3 e vírus sincicial respiratório.



Emergência global



A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou estado de emergência global em razão da disseminação do coronavírus. A entidade fez o anúncio em Genebra, na Suiça, após uma reunião com especialistas.

Até o momento, 213 pessoas morreram na China após contrair a doença. O número de infecções confirmadas ultrapassou 9.600.

De acordo com a entidade, os casos abrangem pessoas que viajaram para Wuhan, foco do surto, ou que tiveram contato com pessoas com histórico de passagem pela cidade.

