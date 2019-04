A implantação de um trem de passageiros com capacidade para transportar cerca de 2 mil pessoas por dia da capital mineira até Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi anunciada nesta sexta-feira (12) pelo ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Segundo o anúncio, a iniciativa será custeada pela iniciativa privada. O ministro mineiro visitou o município, onde o rompimento de uma barragem da Vale matou 225 pessoas e deixou outras 52 desaparecidas, na companhia do ministro da Cidadania, Osmar Terra.

Os representantes do Governo Federal, que também estiveram na cidade nos primeiros dias após a tragédia, se encontraram com o prefeito Avimar de Melo Barcelos (PV) para discutir a situação do município. Conforme a Prefeitura de Brumadinho, o projeto a princípio ligaria BH ao museu de Inhotim, porém, a linha férrea deve ser estendida até a comunidade de Marinhos a pedido do prefeito.

“Temos uma antiga estação em Marinhos que será toda reformada, assim o trem pode conectar o interior e estar próximo à sede. Temos lá uma comunidade quilombola e todas as pessoas que estiverem próximas, poderão usufruir dessa comodidade”, disse o Barcelos.

Segundo a prefeitura da cidade, Marcelo Álvaro Antônio infomou que a MRS Logística, empresa concessionária da linha de trem que vai até a capital mineira, já teria autorizado o projeto, que está sendo atualizado, já que ele se arrastava desde 2016. “O próximo passo agora é fazer a revitalização de alguns vagões e, quem sabe, a Vale possa nos ajudar nesse processo para que possamos promover essa viagem de passageiros”, pontuou o ministro.

Ainda de acordo com o ministro, o contrato prevê quatro viagens por dia, o que beneficiaria não somente os turistas, mas também trabalhadores que se deslocam entre as duas cidades diariamente.

Grupos de trabalho

Outra medida anunciada nesta sexta, desta vez pelo ministro Osmar Terra, da Cidadania, foi a criação de cinco grupos de trabalho que atuarão nos setores de Desenvolvimento Social, Desenvolvimento Econômico, Educação, Saúde e Apoio Financeiro. Ainda de acordo com a Prefeitura de Brumadinho, a ideia do Ministério da Cidadania é que cada grupo conte com a participação de empresários e representantes do poder público, tendo como objetivo a apresentação de um diagnóstico com as necessidades de cada uma destas áreas.

Para o prefeito Avimar de Melo Barcelos, este trabalho deve ajudar o município a definir as prioridades de investimento e buscar soluções rápidas para os problemas encontrados. “Dentro de três semanas os ministros estarão de volta e vamos apresentar o resultado de cada grupo de trabalho. O que vai nos ajudar, e muito, na construção de políticas públicas para cada área e definir os investimentos”, disse.

Já o ministro Osmar Terra disse que o governo federal tem projetos importantes que podem ser desenvolvidos em Brumadinho, podendo ajudar na recuperaração do município. “Vamos fazer um levantamento das questões sociais, econômicas e culturais para que possamos ajudar a cidade a se reerguer. A maior homenagem que podemos prestar àqueles que se foram, é dar condições para quem ficou viver melhor e com mais dignidade”, afirmou o ministro.

