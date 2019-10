Centenas de pessoas participaram de uma missa, na manhã deste sábado (5), para relembrar os dois anos da tragédia na creche Gente Inocente, em Janaúba, no Norte de Minas, que deixou 14 mortos, sendo 10 crianças, além de 50 feridos.

A celebração, que começou às 7h da manhã, foi na Igreja Santa Rita, no bairro dos Barbosas e contou com homenagens aos mortos e sobreviventes do massacre. Muita gente acompanhou a celebração do lado de fora do templo, que ficou lotado.

A tragédia aconteceu em 5 de outubro de 2017, quando o porteiro Damião Soares dos Santos, de 50 anos, ateou fogo ao próprio corpo e em crianças da creche.

Atividades

Além da missa, a programação incluiu uma manhã de lazer para familiares e crianças da creche. O evento foi realizado logo após a missa, no Clube Serrano, também na cidade.

