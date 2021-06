Mais um grupo será contemplado na vacinação contra a Covid-19 em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), a partir da próxima quarta-feira (30). Na data, pessoas de 50 a 52 anos, sem comorbidades, receberão a primeira dose da CoronaVac. A imunização será em formato drive-thru, das 9h às 13h, no Espaço Cultural (avenida José Bernardo de Barros).

Serão disponibilizadas 500 doses do composto químico. Para ser atendido, é obrigatório levar um documento de identidade com foto, CPF e comprovante de endereço.

Nesta terça-feira (29), o cronograma prevê a imunização de todos os grupos já chamados, que incluem profissionais da Saúde e da Educação; pessoas a partir de 18 anos com comorbidades; lactantes (até seis meses de amamentação); motoristas de transporte coletivo e cargas; pessoas com deficiência permanente; profissionais da indústria acima de 45 anos e pessoas com mais de 53. A aplicação é referente à primeira dose, e acontece das 9h às 15h.

Os atendimentos serão feitos na Policlínica Municipal, nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Complexo de Saúde do Jardim Canadá e Cabeceiras, Cascalho, Caic, Cristais, Honório Bicalho e José de Almeida. Confira no site da prefeitura quais são os documentos obrigatórios para cada categoria.

A aplicação da proteção vai até a próxima sexta-feira (2). O tipo de vacina deve ser o mesmo da primeira dose e o prazo conforme o que está escrito no cartãode vacinação. As doses das CoronaVac estarão disponíveis na Policlínica Municipal e no Complexo de Saúde do Jardim Canadá das 9h às 12h. A

AstraZeneca será aplicada das 9h às 15h em todas as UBS da cidade. Clique aqui para conferir todas as informações sobre as unidades.

É necessário apresentar documento com foto, CPF e comprovante de endereço e da primeira dose.

