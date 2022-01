Moradores de Macacos, distrito de Nova Lima, na Grande BH, fizeram um mutirão para desobstrução da Estrada do Engenho, que liga o Canto dos Fechos ao Parque do Engenho. Após problemas causados pela forte chuva que atingiu a região na última semana, incluindo a interdição de vias, o grupo trabalhou entre quina (13) e esta sexta-feira (16) com o objetivo de criar uma nova rota de acesso para os moradores.

Segundo Marcelo Bonfanti, presidente da Associação Comunitária de Moradores, a comunidade tem três acessos. O principal é pela MG-0160, que sai na BR-040. O problema é que, com o excesso de chuva, a água que sai da barragem de contenção construída pela Vale, para conter rejeitos das barragens B3 e B4, no caso de um eventual rompimento, provocou uma inundação da ponte e o acesso está prejudicado.

Outro acesso é pela Estrada velha do Capela, que sai em Nova Lima. O problema é que houve uma erosão na MG 30 e o acesso é restrito. Sem opções, os moradores recorreram à Estrada do Engenho, que também estava bloqueada.

Um dos representantes da comunidade, o comerciante Leoni Rocha explica que a liberação da estrada era uma demanda antiga da comunidade. "Nós pedimos que a via fosse liberada em sistema de pare e siga, mas não permitiram. Por isso nós nos reunimos por conta própria e começamos e abrir o caminho", ele conta.

Durante os trabalhos, Rocha conta que os moradores foram surpreendidos por unidades da Defesa Civil e Polícia Militar, que pretendiam retirá-los dali por se tratar de uma ação não autorizada. Após diálogo entre as partes, os moradores foram retirados, e a via foi novamente fechada.

"Ficou combinado que haverá uma reunião na segunda-feira com a Vale, responsável pelo local, além da Defesa Civil e representantes da população. Com esse acordo, foi feita uma vala e o caminho se fechou de novo", pontua.

Moradores e Defesa Civil teriam entrado em acordo para reunião na segunda-feira (17)

A Defesa Civil de Nova Lima confirma que foi até a Estrada do Engenho nesta sexta, mas o órgão não confirmou a reunião na próxima segunda. A mineraodra Vale também foi procurada, mas ainda não se manifestou.

