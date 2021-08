Vinte e dois moradores da ocupação Anyky Lima, que ficava em um casarão na rua Santa Catarina, no bairro Lourdes, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, foram despejados na manhã desta terça-feira (24) pela Polícia Militar.

Trata-se de uma ação de reintegração de posse, movida por uma empresa do setor privado, locatária do espaço desde agosto do ano passado.

Esse era o último dia para a saída das pessoas, conforme prazo estipulado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

Trânsito local

A BHTrans informou que, devido a movimentação, o trânsito ficou impedido na avenida Bias Fortes, entre a Praça Raul Soares e a rua Curitiba, no Centro da capital. A retirada durou pouco mais de duas horas, e o fluxo de veículos foi normalizado.

A reportagem do Hoje em Dia entrou em contato com a prefeitura de Belo Horizonte e com a empresa responsável pelo imóvel, mas ainda não teve resposta.

