Belo Horizonte registrou neste domingo (19) duas multas pela falta do uso da máscara de proteção. As penalidades de R$ 100 foram dadas a moradores do bairro Alto Vera Cruz, na região Leste da capital. Com isso, subiu para três as punições pela infração. Inicialmente, a corporação havia dido ao Hoje em Dia que a primeira punição ocorreu nesta manhã, mas retificou a informação.

Na madrugada de sexta-feira (16), uma pessoa já havia sido notificada na Estação Vilarinho, em Venda Nova, por se recusar utilizar o protetor facial. Desde a última terça-feira (14), a cidade tornou obrigatória a utilização do acessório para ajudar na prevenção ao novo coronavírus.

Imprudência

Nesta manhã, no Alto Vera Cruz, de acordo com a Guarda Municipal, um homem de 44 anos não quis colocar o item de segurança. Ele, inclusive, tinha o acessório, mas insistiu em desrespeitar a lei. "Foi alertado a utilizar, mas colocou e tirou a máscara três vezes na frente da fiscalização", contou o inspetor Flávio Costa Cunha.

O guarda frisou que a intenção da corporação é conscientizar a população sobre a importância da proteção. "Primeiro, orientamos as pessoas que estão sem o equipamento. No entanto, o homem se recusou e, por causa da resistência, aplicamos a multa", destacou.

Pouco tempo depois, um rapaz de 18 anos que não usava o acessório também foi abordado. Ele recebeu a máscara dos guardas, mas não quis colocá-la no rosto. "Debochou da fiscalização, por isso foi multado", disse o inspetor.

Mega-operação

De acordo com a prefeitura, o Alto Vera Cruz é um dos bairros com maior incidência da Covid-19, com quatro óbitos confirmados até o momento. O local foi escolhido para ser alvo de uma fiscalização nesse fim de semana.

No sábado (18), cerca de 60 guardas, além de fiscais da PBH, estiveram por lá. Neste domingo (19), a ação foi realizada novamente e, além do uso da máscara, os agentes verificaram a situação dos estabelecimentos.

Aqueles que não tinham permissão para funcionar tiveram que fechar as portas, mas nenhum chegou a ser multado. "As operações de rotina vão continuar por toda a cidade. Ações mais robustas como está são montadas em locais com um número alto de casos da doença. E, aqui na região Leste, o Alto Vera Cruz se destaca pela quantidade de pessoas nas ruas", disse o inspetor Costa Cunha.

Desrespeito

Uma moradora do aglomerado elogiou a operação, que tirou de circulação várias pessoas das ruas. No entanto, destacou que depois que a fiscalização vai embora, uma série de desrespeito às regras sanitárias volta a ocorrer.

"Ontem teve a mesma operação e fechou tudo o que não podia abrir, como lojas de roupas e salão de beleza. Mas, deu meio-dia e tudo abriu de novo", lamentou. Na avaliação dela, a fiscalização no Alto Vera Cruz deveria ser rotineira.

