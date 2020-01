Cerca de 20 pessoas fecharam a avenida Teresa Cristina, na altura do cruzamento com a avenida Dom João VI, no bairro Betânia, no início da tarde desta segunda-feira (27), para protestar contra os danos deixados pela chuva na região Oeste. Eles colocaram fogo em objetos, na pista sentido bairro, exigindo que a Prefeitura de Belo Horizonte intensifique o trabalho de limpeza na região.

A Polícia Militar informou que acompanhou a ação, que durou alguns minutos. Um funcionário da prefeitura teria conversado com os manifestantes e falado sobre o trabalho feito para limpeza e recuperação da avenida. Durante o protesto, o trânsito foi desviado pela rua Amanda e pela avenida Úrsula Paulino.

A Teresa Cristina foi a avenida mais castigada neste período chuvoso. Desde outubro, a via foi fechada preventivamente mais de dez vezes e atingida por várias inundações – a última delas entre sexta-feira (24) e sábado (25). Desde o temporal de domingo (19), parte da avenida está interditada, pois o pavimento foi danificado.

A Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) informou que está atuando na limpeza da avenida diariamente desde a noite do dia 19, data da primeira chuva forte. O órgão disse também que está limpando as vias adjacentes à avenida: ruas Amanda, B1, A1, Divisa Nova, Magi Salomon, Carlos Quadros, Eliseu Resende, Carmelita Silva, Amanda, Santo Antônio do Amparo e Úrsula Paulino, na altura do Córrego Cercadinho.



"A SLU já recolheu nestes locais, em virtude das chuvas, no período de 19 a 26 de janeiro, cerca de 775 toneladas, o que corresponde a 155 caminhões básculas cheios. Os resíduos recolhidos pela SLU são principalmente lama, objetos descartados pela população e capim. A SLU continua pelos próximos dias a limpeza da via. Já a Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap) contribui na limpeza da avenida Teresa Cristina com a remoção das placas de asfalto danificado pelas fortes chuvas, com o manuseio de hidrojatos que fazem a limpeza mais 'fina' das pistas, além do recolhimento de galhos de árvores e limpeza de bocas de lobo", informou a PBH.

