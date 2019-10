Alguns moradores do bairro Caiçara, na região Noroeste de Belo Horizonte, se reuniram na tarde desta segunda-feira (21) para definirem ações a serem tomadas após a queda de um avião nesta manhã. O objetivo inicial é que o aeroporto Carlos Prates, de onde o bimotor decolou, seja interditado.

Nas próximas semanas, um abaixo assinado será espalhado pelo comércio do bairro, além de uma coleta de assinaturas virtual, que já está acontecendo. Além de um protesto com balões brancos, os moradores vão celebrar um culto ecumênico em memória às vítimas.

Carolina Quelotti, umas das organizadoras da reunião, para viabilizar as intenções dos moradores, foi criado um grupo no WhatsApp e outro no Telegram, com comitês de trabalho. "Inicialmente vamos pleitear o fechamento do aeroporto, mas isso vai depender do que a gente conseguir de informações pra levar ao poder público", afirmou.

Como plano B, o grupo vai tentar audiências públicas na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A professora Duda Salabert, que mora no bairro e integrou a reunião, vai olhar também como estão as licenças ambientais do empreendimento, para possíveis questionamentos jurídicos.

"Temos que avaliar como está a questão ambiental e a fiscalização neste aeroporto. Porque essas duas últimas aeronaves que tiveram acidentes, faltaram fiscalização. Se não tiver a fiscalização na aeronave que é a coisa mais importante, que dirá questões ambientais e documentais", disse.

Uma terceira alternativa do grupo é uma alteração na rota de voo do Carlos Prates, semelhante à que foi feita no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Lá, após o acidente com o voo da Tam, em 2007, os vôos tiveram rotas alteradas a fim de evitar novas tragédias.

"Alternativas a gente tem que achar. Não sei (se alterar as rotas apenas transfere o problema de lugar), mas do jeito que está, não pode ficar", ponderou Quelotti.

Na reunião, moradores também conversaram sobre outras duas medidas, que serão estudadas, o questionamento à Infraero pelo pouco cuidado com as matas no entorno do aeroporto e também a proibição do uso do espaço para treinamento de pilotos que ainda estão em processo de aprendizado.

