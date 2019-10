Moradores do bairro Caiçara, na região Noroeste de Belo Horizonte, estão organizando uma manifestação para pedir mais segurança no bairro. Na manhã desta segunda-feira (21), um avião de pequeno porte caiu na rua Minerva, matando três pessoas e deixando outras três feridas. Em abril, uma outra aeronave caiu na mesma via e, na ocasião, o piloto morreu.

“Queremos mais segurança com relação aos acidentes aéreos”, disse Carolina Quelotti, coordenadora da Rede de Vizinhos Protegidos do Caiçara. Para cobrar mais empenho dos órgãos públicos, moradores do bairro estão se mobilizando para fazer uma manifestação, a partir das 16 horas desta segunda, na esquina das ruas Guaíra com Rosinha Sigaud. “Ainda não sabemos se vamos fazer passeata ou só discutir a pauta que iremos cobrar dos governantes, mas temos que nos mobilizar”, declarou a líder.

Ela admite que é remota a possibilidade de que o Aeroporto Carlos Prates seja desativado, mas espera que algumas medidas sejam tomadas para garantir a segurança dos moradores. “É angustiante pois sabemos que envolve muita coisa, mas temos que unir forças com os governantes. Precisamos de boa vontade de várias partes”, declarou.

Acidente

A queda do avião de pequeno porte deixou três mortos e três feridos, na manhã desta segunda-feira (21), no bairro Caiçara, na região Noroeste de Belo Horizonte. Antes de cair, a aeronave atingiu a rede elétrica e explodiu. Três carros foram destruídos pelas chamas.

O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Minerva com Rosinha Sigaud, próximo ao Aeroporto Carlos Prates. Os destroços ficaram espalhados na rua e uma densa fumaça escura tomou conta da região.

As três vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital de Pronto-Socorro João XIII. Dois corpos foram resgatados e encaminhados para o Instituto Médico Legal de BH. Um corpo ainda está dentro dos destroços da aeronave.