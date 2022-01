Encher baldes, fazer racionamento e dividir água. Essa é a realidade dos moradores do Concórdia, na região Nordeste de Belo Horizonte, desde a última quinta-feira (13). De acordo com a Copasa, o fornecimento nesse e em outros 13 bairros da região foi suspenso no domingo (16). Segundo a Companhia, o abastecimento seria restabelecido gradativamente no fim do dia até a madrugada desta segunda-feira (17), mas, essa não é a realidade encontrada nas casas.

Heloísa Aparecida da Costa Souza, de 51 anos, é auxiliar de serviços gerais e mora no bairro Concórdia desde que nasceu. Ela conta que muitas casas estão sem água desde quinta-feira e, mesmo com muitas reclamações, a Copasa não tem feito nada para tentar solucionar o problema. De acordo com Souza, na noite deste domingo,o abastecimento foi retomado de maneira parcial, no fim da tarde, mas, logo em seguida, foi interrompido novamente.

“Eu moro do lado direito da rua, aqui, por volta das 16h de ontem, a água já tinha chegado. Mas, do lado esquerdo a minha vizinha disse que começou a chegar por volta de uma hora da manhã. Hoje de manhã, nós já estávamos sem água”, afirma Heloísa.

A Copasa explicou que o desabastecimento do fim de semana ocorreu por causa de obras para tapar um buraco na avenida Cristiano Machado, na entrada do túnel da Lagoinha. Conforme a auxiliar de serviços gerais, a companhia não informou os moradores a respeito do que seria feito. “Nós ficamos sem saber o que estava acontecendo. Uma vizinha que passou pela Cristiano Machado e viu a obra que estava sendo feita lá. Em nenhum momento eles procuraram a gente para informar sobre o abastecimento e, quando ligamos, eles disseram que a região não estava sem água. Eles foram negligentes com a gente”, diz.

Procurada, a companhia esclareceu que, a pedido da Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap), a distribuição de água da adutora que passa na esquina da avenida Cristiano Machado com a rua Tamboril, foi fechada das 16h até às 18h. A previsão é que o abastecimento seja restabelecido ao longo da noite.

Sem contato

A moradora do bairro Concórdia denunciou também a falta de atendimento aos moradores durante a noite. Ela afirma que, após às 19h, o telefone de contato da Copasa não atende e quando isso acontece há apenas uma gravação.

De acordo com a companhia, os canais de relacionamento são gratuitos e funcionam 24 horas por dia. Além disso, as pessoas podem acessar o site - www.copasa.com.br - o aplicativo “Copasa Digital” ou a central de atendimento telefônico através do número 115.

Bairros afetados

Além do Concórdia, outros 13 foram afetados pelo desabastecimento. A distribuição também foi interrompida nos bairros Cachoeirinha, Canadá, Cidade Nova, Colégio Batista, Da Graça, Horto Florestal, Lagoinha, Nova Floresta, Renascença, Sagrada Família, São Cristóvão, Silveira e União.

