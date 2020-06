A Defesa Civil de Belo Horizonte notificou dois imóveis da rua Gabro, no bairro Santa Tereza, na região Leste da capital, onde uma cratera "engoliu" um carro na manhã desta quinta-feira (25). Os moradores foram comunicados para utilizar uma entrada secundária das casas até a recuperação da área afetada. Nenhuma residência precisou ser interditada.



O acidente aconteceu depois do rompimento de uma adutora ainda durante a madrugada, provocando uma enxurrada de lama em algumas vias. A Copasa permanece no local para fazer a manutenção da rede, de 200 metros de diâmetro. A conclusão dos trabalhos deve acontecer ainda nesta quinta à noite.



Por causa do rompimento da adutora, o fornecimento de água nos bairros Floresta e Santa Tereza foi afetado e deve ser normalizado, segundo a Copasa, de forma gradativa, até a madrugada de sexta-feira (26).



A Copasa informou que os danos e prejuízos causados pelo rompimento da adutora serão ressarcidos após uma perícia técnica. “Equipe do setor de Responsabilidade Social da empresa também se encontra no local para prestar todo apoio necessário aos moradores da região”, disse a nota da companhia.



O acidente



O carro foi “engolido” pela cratera por volta de 7h. Duas pessoas estavam no veículo e, apesar de todos os transtornos, não houve feridos. O motorista do automóvel, Marco Antônio dos Santos, disse que se assustou quando viu a traseira do veículo sendo “puxada” para o buraco.



“Eu faço esse trajeto todos os dias. Do nada a rua cedeu, afundou. A nossa sorte é que minha porta dava para abrir. Muito hilário. Nunca aconteceu isso comigo. Experiência que eu não desejo pra ninguém”, destacou.



O Corpo de Bombeiros também esteve no local para ajudar a isolar a área e retirar alguns moradores de casas que foram afetadas pelo rompimento da rede de água.