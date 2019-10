Morreu neste domingo (27) a adolescente de 15 anos que foi baleada na cabeça no bairro Honório Bicalho, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ela estava internada em estado grave no Hospital João XXIII. O principal suspeito de cometer o crime, no último dia 22, é o namorado da vítima, de 19 anos, que tem várias passagens pela polícia.

Ainda não informações sobre o paradeiro do suspeito, que fugiu do local onde a namorada foi baleada. O tiro aconteceu dentro do apartamento dele, em um conjunto habitacional. Os dois eram vizinhos.

Os policiais trabalham com duas hipóteses para o crime. A primeira seria que a adolescente queria terminar o namoro e o rapaz não aceitou e tentou matá-la, e a segunda, que ele estaria brincando com uma arma de fogo e teria disparado sem querer.

De acordo com a Polícia Militar, ele tem passagens por ameaça, porte ilegal de arma e lesão corporal contra um policial militar.