Morreu nesta sexta-feira (29), a adolescente de 14 anos que estava internada há um mês após ser baleada na porta de uma escola em Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O crime foi no dia 28 de outubro e ela estava internada em estado grave no hospital de Betim, na Grande BH. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi atingida pelos disparos na porta da Escola Estadual José Amâncio dos Santos, que fica no bairro Resplendor, na saída do turno da manhã.

Aos militares, a diretora da instituição contou que ouviu dois tiros e que o suspeito teria fugido a pé.

Até o momento, ninguém foi preso.

Leia mais:

Adolescente de 15 anos morre após levar tiro do irmão em Timóteo; suspeita é de disparo acidental