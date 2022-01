Morreu na noite dessa quinta-feira (20), o chef de cozinha Remo Peluso, aos 74 anos, em decorrência de complicações da Covid-19. Ele estava internado há cerca de um mês em Belo Horizonte.

Remo Peluso era proprietário do restaurante italiano Provincia Di Salerno, um dos mais tradicionais de BH, fundado em 1983, no bairro Santa Efigênia, região Leste da capital. O anúncio sobre o falecimento do chef foi feito em uma publicação nas redes sociais do restaurante.

De acordo com outra publicação nas redes sociais de familiares, o velório acontece na tarde desta sexta-feira, na Capela Metropax, no Santa Efigênia.



