O número de mortos em decorrência do acidente na BR-381, em João Monlevade, na região Central de Minas, chegou a 19. Na noite desse sábado (5), uma das pacientes internadas no Hospital Margarida, no município, não resistiu. A vítima era uma mulher de 56 anos. A informação é da assessoria de comunicação da unidade hospitalar.

Oito pacientes seguem internados no hospital de Monlevade, um deles na UTI. Os demais serão submetidos a cirurgias ortopédicas ou se recuperam das intervenções.

Outras três vítimas do acidente estão no Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, em Belo Horizonte, duas crianças, de 7 e 10 anos, e um homem de 33, todos com quadro estável.

Até o momento, 13 corpos foram identificados, conforme a Polícia Civil.

Tragédia

No início da tarde da última sexta-feira (4), um ônibus de turismo que seguia de Alagoas para São Paulo caiu de uma ponte de 23 metros enquanto passava por João Monlevade, em Minas. Doze pessoas morreram no local.

O ônibus, que não tinha permissão da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), trafegava sob força de liminar. O motorista do veículo, que teria saltado do carro antes que ele despencasse da ponte, ainda não foi localizado.

