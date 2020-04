Morreu neste domingo (12) mais uma vítima de um incêndio criminoso ocorrido no dia 15 de março, em Barbacena, no Campo das Vertentes. O jornalista e publicitário Thiago Faria de Pupo Nogueira sofreu queimaduras graves e teve de ser transferido para Belo Horizonte, para ser tratado no Hospital João XXIII, onde morreu. A filha dele, de 4 anos, morreu no incêndio.

A morte de Thiago foi noticiada pela Folha de Barbacena, veículo de comunicação criado por ele. “A equipe da Folha de Barbacena e da M2T LTDA se despede de seu idealizador, consternada com a perda, mas com a certeza de que tivemos a honra de ter em nossas vidas a oportunidade de conhecer e conviver com uma grande pessoa. Mais que um chefe, Thiago Faria sempre foi um líder e um amigo sem igual, uma pessoa com quem se podia contar em qualquer momento, um ser humano ímpar”, escreveu o jornal.

Um militar foi encaminhado ao sistema prisional por suspeita de ter colocado fogo em um prédio residencial em Barbacena, no Campo das Vertentes, na madrugada de domingo (15). Por causa das chamas, uma criança de 4 anos morreu carbonizada e cinco pessoas ficaram gravemente feridas.

Um militar é investigado como autor do incêndio. O caso seria de violência doméstica, já que a ex-companheira do suspeito mora no edifício.