Dezenas de motociclistas fizeram um cortejo na manhã desta sexta-feira (12) para homenagear Arnaldo Oliveira Júnior e Camila Fam, que morreram após um acidente na MG-356, na madrugada de quinta-feira (11). O grupo seguiu da região Leste de Belo Horizonte até o Cemitério da Paz, no bairro Caiçara, na região Noroeste, onde foi sepultado o amigo.

Além de professor e advogado, Arnaldo era um grande entusiasta da cultura em torno da marca Harley-Davidson. Era uma motocicleta que ele conduzia quando sofreu o acidente com a esposa, a produtora de eventos Camila.

Além do cortejo, mais uma homenagem está programada para esta noite, durante a live da banda Big Jack. A apresentação virtual já estava programada pela loja Milwaukee BH Motorcycles para o Dia dos Namorados e teve o teor alterado após a morte do amigo.

“Éramos muito amigos, estava com ele na quarta-feira, pouco antes do acidente. Já tínhamos programado essa live que foi idealizada por ele. O Arnaldo idealizou três lives e participou da organização da primeira. Para esta segunda, eu sugeri que ele viesse à loja, assistir ao show comigo”, contou Hermann Gribel, dono da empresa de motos muito frequentada pelo Arnaldo.

Para o empresário, as homenagens acabam ajudando os amigos a lidar com o luto, especialmente porque não puderam participar do velório – por conta da pandemia de Covid-19. “Temos uma irmandade (entre os motociclistas). Muitos que participaram do cortejo não conheciam o Arnaldo pessoalmente, mas a perda gerou uma grande comoção no nosso grupo. Estou organizando essa live com meu coração partido”, afirmou Hermann.

Arnaldo era muito amigo dos membros da banda Big Jack. Durante a apresentação, às 19h (pelo Youtube da banda ou pelo Instagram da loja), o grupo deve tocar algumas músicas favoritas do advogado e ler um texto em sua homenagem. “Mas decidimos que não será bom usar imagens dele, especialmente porque a família ainda está lidando com o luto. Tem que se tomar muito cuidado nesse momento”.