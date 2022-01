Um homem ficou ferido depois de perder o controle da direção do carro em que estava e bater em um poste na noite desse sábado (1). O caso aconteceu na avenida Abílio Machado, no bairro Alípio de Melo, região da Pampulha em BH.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem tem 30 anos e estava consciente, mas confuso. Testemunhas contaram aos militares que ele teria sido projetado para o banco de trás com o impacto do acidente.

Ainda de acordo com os bombeiros, a vítima não ficou presa às ferragens e não houve dificuldades no resgate. O homem tinha escoriações no corpo e um corte no rosto. Ele foi conduzido ao Hospital Municipal de Contagem.

Anel Rodoviário

Também na noite desse sábado, um motorista em alta velocidade bateu em outro carro no Anel Rodoviário, altura do bairro Dom Bosco, na região Noroeste da capital. O veículo que causou o acidente parou em cima do outro e ainda danificou um poste.

Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém precisou de atendimento médico. A pista foi parcialmente fechada para remoção dos véiculos e despejo de serragem, com o objetivo de evitar novos acidentes por conta de vazamento de óleo e combustível. Ainda na noite de sábado, o local estava liberado.

