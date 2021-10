Um acidente na avenida do Contorno, na altura do bairro São Lucas, região Centro-Sul de Belo Horizonte, deixou duas pessoas feridas na madrugada desta quarta-feira (20). Uma motorista com sinais de embriaguez chocou o carro contra o meio-fio e uma árvore. Ela e o passageiro foram encaminhados ao Hospital João XXIII, onde permanecem sob observação.

De acordo com a PM, a condutora de 30 anos estava em estado de choque após a colisão, mas conseguiu relatar que perdeu o controle do carro e rodou na pista sob forte chuva. Ela apresentava hálito etílico e olhos vermelhos e confessou ter bebido cerveja em um bar no Santa Tereza, mas se negou a fazer o teste do bafômetro.

A motorista não tinha indícios de lesão, mas relatava dor no punho. O passageiro, um homem de 33 anos, teve de ser resgatado pelos bombeiros após ficar preso na porta do veículo. Ele teve um trauma no tórax e fraturas na escápula e costelas, mas não corre risco de morte.

O carro foi recolhido ao pátio. A motorista foi multada e teve a carteira apreendida.

