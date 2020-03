Quatro suspeitos de roubo foram presos na noite desta quarta-feira (4) graças à perspicácia de um motorista de ônibus. O homem realizou uma ousada manobra de zigue zague com o veículo pela Barão Homem de Melo para chamar a atenção de policiais de uma viatura que estava próxima a ele. As prisões aconteceram na altura do bairro Jardim América, na região Oeste de Belo Horizonte. A capital enfrenta uma onda de assaltos a transportes coletivos, com crescimento de 114% nas ocorrências do crime desde 2015.

De acordo com testemunhas, quatro homens (com idades entre 18 e 40 anos) entraram no coletivo da linha 205 (Calafate/Buritis) e dois deles passaram pela roleta, enquanto os outros anunciaram o assalto, ameaçando o motorista com o que parecia ser uma arma. Eles pegaram celulares e pertences dos passageiros.

Ao avistar uma viatura pelo retrovisor, o motorista decidiu fazer o zigue zague. Um assaltante, de 25 anos, mandou o homem parar o veículo e tentou pegar no volante, fazendo com que o ônibus batesse no muro de uma casa.

Assim que houve a batida, os suspeitos correram, mas os passageiros gritaram “paga, ladrão” e mostraram aos policiais quem eram os assaltantes. Três foram alcançados e detidos na hora. Um quarto suspeito foi localizado em sua residência, a partir de informações dos comparsas. Contra o jovem de 25 anos que ameaçou as vítimas com um simulacro de arma, havia um mandado de prisão em aberto.

Os quatro suspeitos foram reconhecidos pelos passageiros. Eles foram levados para o Ceflan 3.