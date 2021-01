Um motorista de aplicativo, de 25 anos, foi esfaqueado sete vezes durante um assalto na madrugada desta sexta-feira (15), no bairro Pindorama, na região Noroeste de Belo Horizonte. Ele foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santa Terezinha, na Pampulha, medicado e liberado. Um jovem de 18 anos foi preso.

Segundo o Boletim de Ocorrências da Polícia Militar (PM), três homens solicitaram uma corrida no Via Shopping, no Barreiro, com destino a Betim, na Grande BH. Ao chegar na cidade, os suspeitos pediram para que o condutor retornasse e seguisse para o bairro Coqueiros, na regional Noroeste.

Ao longo do caminho, na altura do Glória, na Pampulha, os autores anunciaram o assalto com uma faca. A vítima reagiu e foi agredida. Um deles usou a arma para esfaquear o motorista, que ficou ferido no tórax, pescoço, canela, perna e mão.

Nesse momento, o condutor perdeu o controle do carro e subiu na calçada. Os ladrões saíram do veículo levando dinheiro e o celular da vítima. Pouco depois, um deles foi localizado com a blusa e as mãos sujas de sangue. Ele confessou o crime e foi preso por roubo e tentativa de homicídio.

A faca foi localizada dentro do automóvel. Os outros dois comparsas seguem foragidos. A ocorrência foi registrada na 6° Delegacia Regional de Polícia Civil Noroeste/Deplan 4, na capital.

