Um caminhão despencou de uma ponte e caiu às margens do rio Paraibuna em Juiz de Fora, na Zona da Mata. O acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira (11). O motorista teve ferimentos leves.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem ficou preso entre as ferragens. Ele estava consciente e reclamava de dores nas pernas e no braço. Um passageiro conseguiu sair do veículo sozinho, mas também foi levado a um hospital da cidade.

Testemunhas contaram aos militares que o acidente aconteceu pouco depois das 3h. O caminhão, carregado com carne suína, teria tombado ao fazer uma curva, rompendo a barreira de proteção e caindo da ponte.

A identidade dos ocupantes do caminhão não foi divulgada. As causas do acidente agora serão investigadas.

