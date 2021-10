Um homem morreu após grave acidente envolvendo o carro que dirigia e uma carreta na rodovia BR-381, no município de Periquito, na região do Vale do Rio Doce, na manhã desta quinta-feira (28).

Segundo o Corpo de Bombeiros, informações iniciais relatam que o motorista da carreta, que estava sem carga, perdeu o controle do veículo em uma curva e atingiu uma caminhonete pick-up. O motorista do carro ficou preso às ferragens e morreu no local.

Uma equipe de bombeiros de Governador Valadares foi até o local para fazer perícia e a retirada da vítima das ferragens. O motorista ainda não foi identificado.

Digite aqui a legenda



Leia também:

Moradores da Grande BH ficarão sem água neste domingo; veja lista de bairros

Veja como assistir on-line às celebrações do Dia de São Judas Tadeu em BH