Um motorsta morreu e duas pessoas ficaram feridas após carro capotar e bater em árvore na BR-040 em Ribeirão das Neves, Região Metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada deste domingo (24).

De acordo com a Via 040, concessionária que administra o trecho, o carro viajava no sentido Brasília, na altura do km 509, por volta de 5h, quando o motorista perdeu o controle da direção, causando o acidente.

O corpo do condutor foi encaminhado ao IML da cidade. Um dos feridos foi socorrido no Hospital São Judas Tadeu, em Ribeirão das Neves, e o outro para o Hospital Municipal de Contagem. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

O trecho da rodovia não foi interditado por conta do acidente.

