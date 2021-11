Uma mulher de 27 anos ficou levemente ferida depois de perder o controle da direção do Porsche que dirigia e cair na ribanceira na MG-030 em Nova Lima, Região Metropolitana de BH. O acidente aconteceu na madrugada desta quinta-feira (25), e precisou de atuação do Corpo de Bombeiros e do Samu.

Os militares contaram que a própria vítima pediu socorro pelo celular. Sem ferimentos graves, ela ficou dentro do veículo até que a ajuda chegasse. Ela foi imobilizada e colocada deitada em uma prancha, antes de ser içada pelo barranco, onde recebeu os primeiros socorros.

De acordo com os bombeiros, a vítima estava bem, e foi levada pela ambulância do Samu ao Hospital Pronto-Socorro João XXIII, em BH. Ao menos cinco militares participaram do resgate, que precisou de duas viaturas dos Bombeiros, uma do Samu e uma da Polícia Militar.

