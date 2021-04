No primeiro dia de reabertura do comércio e serviços essenciais, usuários de mais de 20 linhas de ônibus que atendem a região do Barreiro, em Belo Horizonte, ficaram sem o transporte público. Segundo o sindicato da categoria, motoristas da empresa Transoeste protestam contra atrasos salariais.

De acordo com os trabalhadores, os pagamentos estão atrasados desde o final do ano passado. Por nota, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (Setra-BH) informou, porém, que não há atraso no pagamento dos benefícios, mas esclareceu que as “empresas do Sistema de Transporte Coletivo de Belo Horizonte estão passando por dificuldades financeiras recorrentes por conta das operações com prejuízos durante a pandemia pela Covid-19”.

O Setra disse, ainda, que a paralisação ocorreu “porque a empresa vem escalonando os pagamentos dos funcionários por conta da falta de receita para pagamento integral nas datas de adiantamento e pagamento de salários do mês”, mas que um acordo já foi firmado com os colaboradores e a expectativa é que o atendimento seja normalizado até 10h desta quinta.

O Hoje em Dia também procurou a BHTrans e aguarda posicionamento sobre a paralisação.

(*) Com informações de Rosiane Cunha

