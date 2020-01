Após os estragos e alagamentos provocados pela chuva na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a Defesa Civil de Minas Gerais pede aos motoristas que evitem trafegar pelas avenidas Teresa Cristina, em BH e Tito Fulgêncio, em Contagem. O motivo é que esses locais vão passar por limpeza e recolhimento de entulhos com o uso de equipamentos pesados.

Durante a tarde, a Teresa Cristina, na região Oeste, foi bloqueada para tráfego após o Ribeirão Arrudas transbordar em alguns pontos.

Após a chuva, moradores recolheram objetos destruídos pela enxurrada e levaram para a via

A chuva também provocou alagamentos e um deslizamento na avenida Tito Fulgêncio, na região do Barreiro. Parte da via ficou bloqueada próximo ao hospital ao hospital Santa Rita, no bairro Jardim Industrial.

Segundo o capitão José Ocimar de Andrade Junior, da Defesa Civil, há muito entulho e terra nessas regiões e na Teresa Cristina, a água chegou há quase dois metros de altura. Ainda segundo o capitão, há muitos buracos nas vias, placas de concreto soltas e barrancos que cederam. “Nós começamos agora e o trabalho com homens e equipamentos vai durar a noite toda até que todo esse material seja retirado”.

Acima da média



A Defesa Civil informou que choveu quase um terço do esperado do mês nas regionais Oeste e Barreiro em 2h20 de chuva, com 102,4 e 98,8 mm, respectivamente. No acumulado de chuvas para janeiro, das nove regionais, oito já alcançaram a média histórica; veja abaixo:

Barreiro - 445,6 (135%)

Centro Sul - 517,4 (157%)

Leste - 358,4 (109%)

Nordeste - 357,6 (109%)

Noroeste - 477,0 (145%)

Norte - 266,0 (81%)

Oeste - 505,4 (154%)

Pampulha - 421,6 (128%)

Venda Nova - 335,2 (102%)

Ainda quando era contabilizado os prejuízos causados pela forte chuva, a Defesa Civil emitiu um novo alerta geológico até a próxima quarta-feira (22), uma vez que é comum aumentar o risco de quedas de muros, deslizamentos e desabamentos no período chuvoso.

