Painél instalado na avenida Tancredo Neves, região Noroeste de Belo Horizonte Painél instalado na avenida Tancredo Neves, região Noroeste de Belo Horizonte

Outdoors criticando a atuação do presidente Jair Bolsonaro (PL) foram instalados na última quinta-feira (9) em três avenidas de Belo Horizonte. Imagens dos cartazes foram publicadas nas redes sociais, num perfil que faz oposição ao atual governo.

O painel exposto na avenida Tancredo Neves, na região Noroeste da capital, mostra o descontentamento com o alto preço da gasolina em todo o país. Na impressão é possível ler a frase "É melhor já ir se endividando", uma alusão ao valor do combustível.

De acordo com os administradores da conta do Twitter responsável pelos outdoors, as críticas têm o foco nas "péssimas condições socioeconômicas do Brasil". Os painéis foram colocados também nas avenidas Tereza Cristina e Barão Homem de Melo.

Belo Horizonte amanheceu hoje com três outdoors criticando o presidente Jair Bolsonaro pelas péssimas condições socioeconômicas do Brasil.



Estão situados nas Avenidas Tancredo Neves, Barão Homem de Melo e Tereza Cristina.



Gostou?



Dê RT e compartilhe em suas redes sociais! pic.twitter.com/vAVtoHpJzZ — Impeachment Já, Pela Vida - BH (@forabolsonarobh) December 9, 2021

Nesta sexta-feira (10), dois outdoors já haviam sido depredados, os das avenidas Tereza Cristina e Tancredo Neves. Em sua conta do Twitter, o professor de direito constitucional Lucas Paulino afirma que tentaram apagar "um fato incontestável". "Não adianta tentar esconder. Vamos continuar expondo e criticando o horror que é esse desgoverno", escreve em sua publicação.

Um dos nossos outdoors de BH já foi vandalizado por um canalha.



Tentou apagar um fato incontestável que cada vez mais brasileiros sabem: o governo Bolsonaro DEU ERRADO.



Não adianta tentar esconder. Vamos continuar expondo e criticando o horror que é esse desgoverno. pic.twitter.com/o2QkMF2Es4 — Lucas Paulino (@lucasapaulino) December 10, 2021

Essa não é a primeira vez que o movimento denominado "Fora Bolsonaro BH" faz ações em outdoors da cidade. Em março deste ano foi instalado um painel cobrando a instauração de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para que fossem apuradas as ações tomadas pelos governantes durante a pandemia de Covid-19.

Em outubro, o grupo expôs o resultado da CPI relacionando os nove crimes a que o relatório final da comissão acusou o presidente Bolsonaro de ter cometido durante os últimos dois anos.

O início de um sonho / deu tudo certo



Em março deste ano colocamos dezenas de outdoors em BH cobrando a CPI da pandemia.



Agora mostramos no outdoor da direita o resultado da CPI que documentou fartamente a gestão desastrosa de Bolsonaro na pandemia, indiciando-o por 9 crimes. pic.twitter.com/bnw18PIMyn — Impeachment Já, Pela Vida - BH (@forabolsonarobh) October 29, 2021

Leia também

Kalil volta a tratar danos causados por chuvas como questão de longo prazo em BH

Zema visita cidades afetadas pelas chuvas nos vales do Mucuri e Jequitinhonha em Minas