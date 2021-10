Quem pegou estrada para aproveitar o feriado prolongado longe de Belo Horizonte deve redobrar a atenção na volta para casa. Além de movimento intenso nas pistas, a previsão é de chuva. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) promete rigor na fiscalização e pede aos motoristas “paciência e responsabilidade” para evitar tragédias.

Uma das preocupações da corporação é com as precipitações em praticamente todas as regiões do Estado. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o céu ficará encoberto com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

O cenário, segundo o chefe da comunicação social da PRF, inspetor Aristides Júnior, somado à desatenção de condutores, aumenta o risco de acidentes. “A chuva só traz prejuízo para os motoristas. Ela torna a pista escorregadia e compromete a visibilidade, seja forte ou fraca”.

Sem abusos

A principal dica para quem vai dirigir é abusar da cautela. “É preciso reduzir a velocidade e não fazer ultrapassagens proibidas. Você já aproveitou o feriado, já curtiu. Então, na hora de voltar, é foco e responsabilidade total”.

Outro alerta da PRF é sair cedo, evitando o horário de pico do fim da tarde e congestionamentos. A orientação é ainda maior para quem foi curtir o recesso nos destinos mais procurados pelo mineiros, como o Espírito Santo. A polícia já adianta que o trânsito será intenso na BR-381, principal via de acesso ao litoral capixaba.

“Quanto mais cedo sair, menor será o trânsito. E fica aquela dica: fique na fila, não trafegue no acostamento, não ultrapasse em local proibido”, acrescenta Aristides Júnior.

Pista que também deve registrar aumento na circulação de veículos é a BR-040. Lá, um grave acidente envolvendo um ônibus provocou uma morte e deixou feridos próximo a Juiz de Fora, na Zona da Mata. O coletivo, que seguia sentido Rio de Janeiro, tombou na pista após perder o controle da direção.

