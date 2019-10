O Ministério Público Federal (MPF) recomendou à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) a realização de audiência pública para verificar irregularidades relacionadas à segurança do Aeroporto Carlos Prates.

Na última segunda-feira (21), mais um avião que havia decolado do aeródromo caiu em rua do bairro Caiçara, causando quatro mortes. Desde 2008, pelo menos oito acidentes com aeronaves que decolaram do mesmo terminal foram registrados em BH.

De acordo com o procurador da República Fernando de Almeida Martins, a possibilidade de fechamento do aeroporto não está descartada. "O aeroporto não está condizente com uma situação de segurança, por mais que órgãos técnicos afirmem que sim", afirma Martins.

De acordo com o procurador, a audiência irá permitir que a população seja ouvida e que dados técnicos sejam apresentados sobre a operação do aeroporto.

A Anac tem 15 dias para anunciar a data da audiência pública, sob pena de ser obrigada por liminar a realizar a reunião.



