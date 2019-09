O Ministério Público Federal recorreu da decisão da Justiça Federal, que rejeitou de forma total a denúncia contra seis executivos da Vale e dois da BHP Billiton, que trabalhavam em comitês ou no Conselho de Administração da Samarco, na época do acidente com a barragem de Fundão, em Mariana, há cerca de quatro anos. A Justiça ainda rejeitou de forma parcial a denúncia contra um executivo da Vale, que atuava como gerente executivo da Gerência Executiva de Geologia e Planejamento de Mina da Vale.

De acordo com denúncia oferecida pelo MPF, os executivos são responsáveis pela tragédia ocorrida no dia 5 de novembro de 2015, que resultou na morte de 19 pessoas, além de danos ambientais gigantescos, com contaminação de rios em Minas Gerais e até de parte da água do mar, no Espírito Santo.

Já o juiz federal Jacques de Queiroz Ferreira, da Subseção Judiciária de Ponte Nova, na Zona da Mata, onde tramita o processo, levou em consideração as decisões proferidas pela Quarta Turma do Tribunal Federal da Primeira Região: "O fato de o paciente participar de algumas reuniões do Conselho de Administração da empresa Samarco, a última delas em abril de 2013, nas quais participou de deliberações administrativas voltadas aos interesses da empresa, cumprindo o papel social que dele se esperava, não pode ser incluído na relação causal para fins de aplicação do direito penal", reproduziu na decisão.

Assim, o Tribunal, ao trancar a ação penal em relação aos pacientes citados, julgou que faltava à denúncia o requisito da justa causa para a ação penal.

Quanto à recusa parcial, a justificativa foi que, na condição de Gerente Executivo da Gerência Executiva de Geologia e Planejamento de Mina da Vale, o executivo, "a princípio, seria o responsável pelo fornecimento de dados corretos para que o Departamento de Direitos Minerários elaborasse o RAL e o PAE", escreveu o juiz.

Procuradas, a Vale e a Samarco informaram que não vão se pronunciar sobre a decisão. Já a BHP Billiton, por meio de nota, informou que "a decisão judicial que rejeitou a denúncia em relação aos funcionários da BHP reforça a convicção que a companhia sempre teve em sua inocência, bem como na inocência das pessoas a ela vinculadas em relação ao rompimento da barragem de Fundão. A BHP destaca ainda que continua totalmente comprometida com as ações de reparação integral dos danos".

Dos 22 executivos da Samarco e controladoras – Vale e BHP Billiton – que foram denunciados, 10 ainda não tiveram decisão no processo de responsabilidade no rompimento da barragem da Samarco. A ação foi trancada mais de uma vez e o MPF espera que com essa decisão, ela seja destrancada de novo. O órgão informou que vai recorrer.

