Uma mulher de 38 anos foi encontrada morta dentro de um bar no bairro Dom Cabral, região Noroeste de BH, na noite de segunda-feira (27), quando funcionários chegavam no local para trabalhar.

Testemunhas contaram à Polícia Militar que a porta do estabelecimento estava parcialmente aberta, e a luz do bar estava acesa. Quando eles entraram, encontraram a vítima já sem vida. Os militares foram chamados e tiveram acesso às câmeras de segurança.

As imagens, segundo a corporação, mostram a mulher bebendo com um homem por volta das 5h de segunda. Eles deixam o local, e voltam pouco tempo depois. O vídeo mostra o homem saindo do bar, e uma nova movimentação só é registrada próximo das 19h, quando os funcionários chegam.

A perícia indicou que a vítima tinha lesões no pescoço e no rosto, além de um corte na mão. As causas da morte ainda não foram esclarecidas, sendo o caso encaminhado para a Polícia Civil. O corpo da mulher foi levado ao Instituto Médico Legal (IML).

Até o momento, ninguém foi preso.

