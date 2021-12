Uma mulher de 53 anos foi encontrada morta na porta de casa na noite dessa quarta-feira (8) no bairro Aarão Reis, região Norte de BH. Ela foi alvo de vários disparos de arma de fogo, que atingiram o corpo e a cabeça.

A irmã da vítima contou à Polícia Militar que a mulher era usuária de drogas, mas não tinha qualquer divergência com outras pessoas. No dia a dia, ela trabalhava como vendedora de roupas.

Os militares contam que a vítima estava em casa, com a família, quando foi chamada por alguém no portão do imóvel. Quem atendeu ao chamado foi o sobrinho da mulher, de 15 anos. Ele chamou a tia, que começou a ser atingida pelos tiros quando foi conferir no olha mágico quem era a visita.

A mulher ficou caída na porta de casa, com diversas perfurações pelo corpo. A PM foi acionada imediatamente, e na sequência, a Polícia Civil também foi ao local, onde a morte da mulher foi constatada.

A motivação do crime ainda é um mistério até mesmo para a família da vítima. O corpo dela foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) em BH e a PC já começou os trabalhos de investigação.

