O corpo de um bebê foi encontrado envolto em uma sacola plástica dentro de uma geladeira na noite dessa terça-feira (30) na região do Barreiro, em BH. A idade do bebê ainda não foi confirmada, mas ele estava dentro do eletrodoméstico há um ano.

Segundo a Polícia Militar, o corpo foi encontrado por uma dona de casa, que fazia limpeza na geladeira. Ela contou que recebeu um embrulho da suposta mãe do bebê, que dizia se tratar de um pedaço de carne e pediu para que guardasse no eletrodoméstico.

Um ano depois, ao abrir a sacola que estava no congelador, a mulher percebeu o pé de uma criança dentro dela. A PM foi acionada e confirmou a presença do corpo de um bebê no local. Como ele ainda estava congelado, não foi possível identificar o sexo da criança.

De acordo com a Polícia Civil, a perícia compareceu ao local e o corpo foi levado para exames no Instituto Médico Legal de BH. A PM, por sua vez, suspeita que a suposta mãe do bebê frequentava a mesma igreja de mulher que recebeu a sacola, e teria escondido a gravidez. Até o momento, ninguém foi preso.

Leia mais:

BH aguarda envio de doses para iniciar aplicação do reforço da Janssen em mais de 60 mil pessoas

Gabarito oficial do Enem será divulgado nesta quarta; veja como conferir