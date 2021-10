Uma mulher morreu e três pessoas ficaram feridas em um acidente na madrugada deste sábado (9) na avenida Cristiano Machado, no bairro Lagoinha, região Nordeste de Belo Horizonte. A motorista teria batido contra a mureta ao se assustar com outro veículo que entrou na via.

De acordo com a Polícia Militar, duas mulheres e dois homens seguiam no veículo no sentido Centro, saindo do túnel. A motorista, de 31 anos, perdeu o controle da direção quando viu outro carro, vindo da avenida Antônio Carlos, e bateu no canteiro central.

Equipes do Samu foram acionadas até o local, onde constataram um corte profundo na cabeça da condutora. Ela morreu no local, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Os outros três ocupantes do veículo, uma mulher de 33 anos, e os homens, de 26 e 24, foram levados até o hospital da Unimed, na região Central de BH. A PM disse que eles estavam em estado de choque e não deram muitos detalhes sobre o acidente. O carro foi rebocado, já que não havia nenhum motorista para levá-lo.

