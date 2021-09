Uma mulher de 30 anos morreu na tarde desse domingo (12) em um acidente na Lagoa Várzea das Flores, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo o Corpo de Bombeiros, ela pilotava uma moto aquática com um homem na garupa quando se chocou com uma embarcação maior.

De acordo com a corporação, a vítima sofreu um trauma com o impacto e ficou inconsciente. O quadro de saúde dela piorou e entrou em parada cardiorrespiratória, sendo encaminhada para o Hospital Municipal de Contagem (HMC). Um médico do Samu, que assumiu a ocorrência, constatou o óbito durante o trajeto.

O homem que também estava no veículo se feriu, mas estava com quadro estável, sendo conduzido pelo Samu ao HMC. Com relação a outra embarcação envolvida no acidente, não houve relato de feridos.

Outros casos

Em junho do ano passado, uma lancha afundou no mesmo local durante uma festa de aniversário. A suspeita é que a embarcação tenha virado devido à superlotação. Uma jovem de 20 anos se afogou e morreu.

O corpo da vítima foi encontrado a uma profundidade de aproximadamente seis metros e sem registro de lesões.

