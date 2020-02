Uma mulher de 58 anos morreu, na tarde dessa terça-feira (11), durante um deslizamento de terra em Caxambu, no Sul de Minas, por causa das chuvas. Com isso, o número de mortos no período chuvoso deste ano sobe para 60, considerando a partir do dia 24 de janeiro. Já o total de mortes desde que as chuvas começaram a atingir, com força, Minas Gerais, em outubro do ano passado, já chega a 71.

Segundo a Defesa Civil Estadual, a última vítima estava em casa, na rua Aristides Junqueira Cotti, no bairro Santa Teresa, em Caxambu, quando um barranco cedeu e caiu em cima da residência durante a chuva. O deslizamento chegou a quebrar as paredes do imóvel e a mulher acabou morrendo soterrada. Moradores de outras três casas vizinhas tiveram que sair às pressas devido ao risco de novos deslizamentos. Ao todo, sete pessoas ficaram desalojadas, três desabrigadas, e pelo menos quatro casas foram afetadas.

Antes disso, a última morte contabilizada no período chuvoso deste ano havia sido a da mulher que foi arrastada pela enchente durante um forte temporal em Santana do Riacho, na Serra do Cipó. Ela morreu quando tentava salvar o marido que havia ficado ilhado e seu corpo foi encontrado no último sábado (8), quatro dias após o início das buscas.

Além de Caxambu, a chuva também provocou estragos em outros municípios do Sul de Minas, o que pode fazer com que o número de cidades em situação de emergência, atualmente 196, também aumente nos próximos dias.

Sul de Minas e Rio Doce

Em Bandeira do Sul, por exemplo, os temporais desta semana já fizeram com que 400 pessoas deixassem as suas casas. Além disso, 136 casas foram afetadas, três pontes foram destruídas ou danificadas, e o rio que corta a cidade transbordou, afetando a população ribeirinha.

Ainda no Sul de Minas, em Campestre, 41 pessoas tiveram que deixaram suas casas, duas residências foram afetadas, uma represa foi rompida, causando o alagamento do município, e sete pontes foram danificadas por causa das chuvas desta semana.

Em Poço Fundo, já são 1250 desalojados e desabrigados, 300 casas afetadas e 12 pontes danificadas. Além disso, o rio Machado transbordou e o abastecimento de água no município está comprometido. Uma escola municipal está sendo utilizada como abrigo pelas pessoas que tiveram que deixar suas casas.

Em Poço Fundo, chuva e transbordamento do rio inundaram diversas residências

Na mesma região, a cidade de Espírito Santo do Dourado também teve diversas casas evacuados devido ao risco de deslizamento de encostas, e oito pessoas estão desabrigadas e desalojadas. E em Soledade de Minas, o número de desalojados é 11, e três casas foram afetadas. Além disso, houve registro de deslizamento de encostas em residências, mas sem vítimas.

Já na região do Rio Doce, a tempestade dessa terça (11) veio acompanhada de granizo e também causou diversos estragos em Governador Valadares. Mesmo durando cerca de 15 minutos, a chuva derrubou várias árvores, arrancou telhados de casas, alagou os bairros Esplanada e São Pedro, fez o teto do ginásio de um colégio desabar e interditou várias vias por causa das árvores caídas. Felizmente, até esta quarta-feira (12), não há registro de desalojados, desabrigados ou feridos.

