Uma mulher se casou com um boneco de pano em Rio Paranaíba, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais. A cerimônia aconteceu no último sábado, com direito a festa para convidados e padrinhos, decoração e até uma juíza de paz.

Nas redes sociais, a noiva, Meirivone Rocha, de 37 anos, relatou todos os passos até o grande dia. O casamento também foi transmitido ao vivo por uma emissora de rádio local.

Meirivone conta que o objetivo da brincadeira foi chamar a atenção de pessoas que podem ajudá-la a conquistar uma casa. “Eu tenho um sonho de ter minha casa própria e decidi fazer uma encenação como se fosse um casamento de verdade. Como todos sabem, trabalho diariamente e crio meus dois filhos sozinha. Muitas vezes, o que ganho no mês não dá pra pagar todas as contas”, explicou a noiva.

Para organizar a festa, a noiva contou com a ajuda de alguns patrocinadores. O espaço, o buffet e o “dia da noiva” foram doados por admiradores da mulher, da cidade onde mora.

O boneco, carinhosamente apelidado de Marcelo, foi criado por Meirivone para que ela pudesse ter um companheiro para suas lives de forró. Além de parceiro na dança, e agora na vida, o boneco noivo também participa de um programa na rádio local ao lado da companheira. Durante a transmissão do último domingo (19), a mulher contou mais sobre o casamento e sobre sua lua de mel, que será no Rio de Janeiro.

